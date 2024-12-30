Американский Abrams или российский Т-90: украинские танкисты назвали лидера

Abrams создавались для противодействия советской бронетехнике, поэтому их оснастили более мощной броней и системами защиты экипажа.

Украинские военные, обладающие опытом использования как советской, так и американской бронетехники, высоко оценили танки Abrams. По их мнению, эта техника значительно превосходит советские Т-72, Т-62 и даже современный российский Т-90.

Об этом пишет Business Insider.

"Он (Abrams — ред.) лучше Т-72, Т-62 и даже российский Т-90", — отметил один из украинских командиров танковых войск в интервью Business Insider.

Чем Abrams превосходит российские танки?

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Abrams создавались для противодействия советской бронетехнике, поэтому их оснастили более мощной броней и системами защиты экипажа.

• Крепкая броня: Снаряды советских танков, как отмечают танкисты с опытом войны в Ираке, отскакивали от Abrams, тогда как американские танки выдерживали многочисленные попадания и продолжали вести бой.

• Эффективные боеприпасы: Abrams используют снаряды с обедненным ураном, легко пробивают броню российских танков.

• Газотурбинный двигатель: Мощный двигатель позволяет 60-тонному Abrams развивать скорость до 72 км/ч, что обеспечивает высокую маневренность.

• Безопасность экипажа: Боеприпасы в Abrams хранятся за башней и отделены от экипажа специальной дверью. В танках советского образца боеприпасы размещены в башне, что делает их взрывоопасными при точном попадании.

Украина получила ограниченное количество Abrams, и хотя это не самая современная модификация танков, украинские военные высоко оценили их эффективность на поле боя.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки объявили новый пакет безопасности помощи Украине на сумму почти 2,5 миллиарда долларов.