Аналитик Defense Express объяснил, что означает требование США к Европе покупать оружие для Украины

Показательным фактом является то, что такая информация звучит на фоне утечек переговоров между США и РФ.

США могут рассматривать сразу несколько путей поставок оружия для Украины и хотят защитить национальные интересы, когда предлагают Европе покупать оружие для Сил обороны Украины.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Президент Соединенных Штатов Америки, конечно, отстаивает интерес Соединенных Штатов Америки. И основным интересом здесь является как раз и продвижение интересов производителей вооружения и военной техники. И конечно, что снятие разнообразных ограничений, которые могли быть до сих пор у Соединенных Штатов на передачу оружия через несколько стран, в частности, Украине". И это как раз один такой из вероятных путей, когда Европа будет финансировать закупку вооружений для повышения способностей Вооруженных Сил Украины и насыщения необходимыми видами вооружения, в том числе и оружием сдерживания для того, чтобы воспрепятствовать Российской Федерации для того, чтобы восстановить в будущем широкомасштабную агрессию после того, как могут быть теоретические какие-либо договоренности", - отметил он.

Он отметил, что показательным фактом является то, что такая информация звучит на фоне утечек переговоров между Соединенными Штатами Америки и Россией.

"Вторым путем поставки оружия Украине может быть непосредственная передача оружия Украине по схеме, то, что раньше мы называли лендлизом, когда будет передаваться вооружение под предстоящую оплату. Конечно, с возможным достижением каких-либо договоренностей форма оплаты может изменяться. В том числе мы слышали и заявления относительно того, что украинских ресурсов. Очевидно говорится о том, что сейчас подобными информационными сообщениями прикрываются и обеспечиваются будущие договоренности, и соответственно это влияет на позиции сторон. Но также хочу сказать, что все это происходит на том фоне, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским захватчикам, в том числе и в глубине территории Российской Федерации", - сказал он.

Кроме того, эксперт заметил, что в США не критикуют меткие удары Вооруженных Сил Украины по объектам на территории РФ.

"И мы не видим сейчас того, что, например, с той же американской стороны звучат какие-то заявления о том, что нельзя подобного делать. Это говорит о том, что именно Вооруженные Силы Украины, Силы обороны Украины и составляющие также являются активным участником этих переговоров и обеспечивают переговорную позицию именно украинской стороны. – считает Валерий Рябых.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он готов разрешить странам Европы закупать оружие для передачи Украине.

Мы ранее информировали, что Британия предоставила Украине дополнительную военную помощь более чем на $180 млн.

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