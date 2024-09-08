Аналитики ISW. объяснили, как Россия использует переданные Ираном баллистические ракеты

Ракеты были поставлены через нераскрытый порт в Каспийском море.

Иран передал России более 200 баллистических ракет Fateh-360, которые, возможно, Кремль использует для ударов по украинской инфраструктуре.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики напомнили, что 6 сентября у The Times вышла статья, в которой указывалось, что ракеты были поставлены из-за нераскрытого порта в Каспийском море.

В свою очередь, официальные лица из Соединенных Штатов и Европы подтвердили информацию о том, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности (какой и является Fateh-360).

Эксперты ISW предполагают, что, вероятно, Россия будет использовать это оружие для ударов по энергетике в осенне-зимний период.

Напомним, ранее сообщалось, что Иранская миссия при ООН официально отрицает, что Тегеран поставляет свои баллистические ракеты в РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в администрации президента США Джо Байдена прокомментировали поставки иранских ракет России.

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