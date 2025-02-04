Армии России и Украины ведут технологическую гонку: в ISW назвали лидера

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ акцентировал внимание на производстве FPV-дронов и других беспилотников, полностью изготовленных из украинских компонентов.

Российские и украинские вооруженные силы принимают участие в технологической гонке наступление-оборона, чтобы адаптировать и усовершенствовать свои ударные возможности и возможности противодействия беспилотникам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские войска продолжают инновации в дроновых операциях, чтобы сохранить свое технологическое превосходство над Россией и добиться эффекта на поле боя. Накануне командующий украинскими Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью "Радио Свобода" заявил, что войска работают над разработкой новых технологий, но не разглашают их как можно дольше. Это для того, чтобы сохранить технологическую инициативу и не допустить, чтобы россияне создали свои аналоги.

По информации Сухаревского, в течение 2024 года Силы беспилотных систем нанесли более 220 ударов по российской территории, применив более 3500 единиц оружия. Командующий отметил, что в декабре 2024 года и в январе 2025 года украинские войска нанесли более 15 ударов с ЗРК "Бук-М3" и "Тор", а в середине января украинцы поставили "Бук-М3" в 57 км от линии фронта.

Сухаревский также сообщил, что украинские защитники используют FPV-дроны для охоты на российские разведывательные беспилотники, что привело к десятикратному уменьшению использования вражеских разведдронов.

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Командующий украинскими силами беспилотных систем акцентировал на производстве FPV-дронов и других беспилотников, полностью изготовленных из украинских компонентов. Он также заявил, что страна работает над разработкой способа противодействия российским FPV-дронам с оптоволоконным кабелем и над производством собственных БпЛА с оптоволоконным кабелем.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают наращивать количество беспилотных систем в соединениях и частях Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, корпусов морской пехоты и Сил беспилотных систем.

"ISW продолжает оценивать, что российские и украинские вооруженные силы принимают участие в технологической гонке наступление-оборона, чтобы адаптировать и инновировать свои ударные возможности и возможности борьбы с беспилотниками, и что способность Украины внедрять технологические адаптации в опережающих российские адаптации масштабах имеет решающее значение для способности Украины компенсировать количественные материальные преимущества России", – говорится в отчете аналитиков.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что российские войска используют наземные системы управления, которые могут контролировать "стаи" беспилотников.