Армия РФ получила на вооружение "супертанки" "Армата": будут ли они воевать на фронте

В России на вооружение армии поставили новые распиаренные танки Т-14 "Армата", однако на войну против Украины эти машины не отправятся.

Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, информируют российские средства массовой пропаганды.

Чемезов убеждает, что "Армата" по своим характеристикам якобы намного превосходит другие российские и советские танки.

"Но в ходе "СВО" эти танки вряд ли будут использоваться из-за своей высокой стоимости. Армии проще приобрести более дешевые танки Т-90", — пишут российские медиа со ссылкой на гендиректора "Ростеха".

Напомним, осенью 2023 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что россияне ни разу не применили танки "Армата" на фронте. Он сказал, что президент РФ Владимир Путин опасается отправлять эти машины на фронт, поскольку это чревато серьезными имиджевыми потерями для его и без того вялой оборонки.

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