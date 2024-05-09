Армия США получает новую технологию "Железный кулак" благодаря Украине – The Telegraph

Чем больше денег будет потрачено на помощь Киеву, тем быстрее войска США будут перевооружены лучшим оборудованием.

Важная вещь, которую, кажется, не понимают многие критики американской помощи Украине, в том, что большинство денег на самом деле тратится в США, и чаще всего на улучшенное оборудование для собственных вооруженных сил.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Например, определенная помощь Украине тратится на то, чтобы новейшее оборудование так называемой активной обороны Iron Fist (Железный кулак) попало в собственные парки бронетехники армии США гораздо быстрее, чем оно поступало бы иначе.

"Около 140 млрд долларов, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, действительно финансируют масштабную модернизацию американской армии", – говорится в публикации.

Редактор приводит пример показательной ситуации с боевыми машинами пехоты M-2 Bradley.

"Пентагон передал Украине 200 этих машин образца 1990-х годов и на полученные от Конгресса деньги купил у производителя новые БМП только с конвейера. Причем, как подтвердили в Пентагоне, армия США получает полное замещение: за один старый Bradley, подаренный Украине, американские войска получают один новый Bradley со всеми современными функциями", напоминают в публикации.

Более того, новейшие машины, поступающие в американские военные, были изготовлены уже с учетом определенных уроков, усвоенных на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций – бортовая система активной защиты Iron Fist, перехватывающая в полете ракеты и беспилотники. Если упростить, то это крошечный зенитно-ракетный комплекс, защищающий бронемашину, на которую он установлен.

"Железный кулак" уже некоторое время используется в армии Израиля и хорошо себя зарекомендовала. Но именно война в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, вдохновила США и другие страны немедленно увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.

"Первые несколько M-2A4E1 (Bradley), награда армии США за помощь украинской армии, являются хорошим началом. И чем больше Bradley Америка пришлет в Украину, тем быстрее солдаты США получат активную защиту", – говорится в The Telegraph.

Напомним, 8 мая сообщал ТСН.ua, армия РФ не досчиталась очередного танка Т-80. Бойцы 47 ОМБр уничтожили железо россиян с помощью противотанковой ракеты TOW. ВСУ показали на видео, как БМП Bradley работает по российскому танку Т-80.

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