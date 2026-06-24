Армия США создаст полигоны по образцу украинского фронта

Американские военные / © Associated Press

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Армия США намерена в ближайшее время создать по меньшей мере два полигона, которые будут имитировать реальные боевые условия на украинском фронте.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла.

По его словам, в течение следующих четырех-шести недель американские военные планируют обустроить по меньшей мере два внутренних полигона нового типа.

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«Можно создать условия электронной войны и все элементы боевой среды, а также привлечь к сотрудничеству производителей дронов и разработчиков средств противодействия дронам», — заявил Дрисколл.

Он пояснил, что такая модель позволит военным не только совершенствовать навыки, но и сотрудничать с производителями вооружения и технологическими компаниями.

Министр также сообщил, что в США уже есть локации, где подобные испытания могут проводиться безопасно. Кроме того, армия рассматривает возможность использования полигона за пределами страны для более интенсивных тестирований, в частности с участием гиперзвуковых систем.

Как отмечает CBS News, часть нынешних учений американских военных по противодействию дронам до сих пор не предусматривает использование электронных радиопомех. Одной из причин есть действующие ограничения на применение таких технологий на территории США.

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В материале также приведены оценки представителя Управления стратегических угроз армии США Дуэйна Хейса по темпам производства беспилотников. По его словам, Россия ежемесячно выпускает от 3 до 5 тысяч ударных дронов типа Шахед, а также около 600 тысяч меньших беспилотников.

В то же время Украина, по его данным, производит около 30 тысяч дронов-перехватчиков ежемесячно для противодействия российским атакам.

Хейс подчеркнул, что США успешно производят высокотехнологичные и дорогостоящие системы вооружения, в том числе ракеты для комплексов Patriot и THAAD.

Однако, по его мнению, американской оборонной промышленности также необходимо наладить массовое производство более дешевых перехватчиков, которые можно будет использовать в длительных войнах на истощение.

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«Война с Ираном осветила слабые места оборонной промышленности, в частности, по скорости и стоимости производства», — отмечает издание.

По информации CBS News, президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен провести встречу с руководителями ведущих оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение производства вооружений.

Ранее сообщалось, что украинские военные могут использовать для ударов по Крыму технологии американских компаний.

Мы ранее информировали, что США привлекают крупнейшие машиностроительные гиганты страны General Motors и Ford к производству ракет Patriot и Tomahawk.

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