Артиллерия меняет правила игры: ВСУ получат прототипы боеприпасов на 100 км – заявление Rheinmetall

Компания Rheinmetall сделала интересное заявление о передаче Украине боеприпасов.
Немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые бьют на 100 км.
Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер во время события, организованного Ассоциацией бизнес-журналистов в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс, пишет издание Handelsblatt.
Армин Паппергер, комментируя войну в Украине, отметил, что "артиллерия меняет правила войны" на поле боя, и в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины.
Среди них будут прототипы артиллерийских боеприпасов с дальностью в 100 км.
Напомним, эксперт рассказал, сколько нужно "продержаться" фронту до поступления военной техники.
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