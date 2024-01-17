Артсистемы, боеприпасы и дроны: министр озвучил успехи Украины в производстве оружия

Украина начала производить артиллерийские системы по стандартам НАТО и вдвое увеличила выпуск боеприпасов. Также начата комплектация гибридных систем ПВО, расширяется производство дронов и тепловизоров.

Об этом министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе 17 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

Украина производит артсистемы по стандартам НАТО

Камышин сообщил, что сейчас Украина переживает уникальный опыт перехода от стандартов советского наследия к стандартам НАТО и уже начала производство артиллерийских систем по стандартам Альянса.

"Как сказал мой президент, мы уже начинаем это делать. Нам удалось вдвое увеличить производство боеприпасов. Это то, чему мы должны уделять самое большое внимание", – добавил министр.

Он проинформировал, что потребность в недостающих компонентах будут закрывать путем создания совместных предприятий с зарубежными партнерами.

"Не хватает компонентов, не хватает взрывчатых веществ. Поэтому мы должны уделять внимание совместному производству с европейскими и американскими компаниями. Уверен: совместные усилия дадут соответствующие результаты", – сказал Камышин.

Гибридные системы ПВО

По словам главы Минстратегпрома, Украина активно развивает направление ПВО, создавая гибридные установки.

"Конечно, любая система ПВО, если новую развивать, требует длительного времени... И чтобы не ждать годами, мы создали самодельную ПВО. Взяли советские компоненты и применили западные ракеты. Или, скажем, брали западные ракеты, западные пусковые установки, к которым применяли советские ракеты", – рассказал Камышин.

Он также поблагодарил партнеров из ЕС и США, которые помогали Украине с усилением ПВО.

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Производство дронов в Украине.

В Украине большими темпами развивается производство дронов, заверил министр.

"Если бы вы хотели купить что-нибудь, сделанное в Украине год назад, вам бы не много удалось. Были некоторые марки, но достаточного мастерства не было. Этот год (2023-й – ред.) доказал, что мы эту индустрию построили. И это стало видимой и важной составляющей оборонной промышленности. Мы производим то, что работает в небе, на воде и под водой. Все работает", – утверждает Камышин.

По его словам, затраты на выпуск дронов значительно сократились. Так, на изготовление FPV-дронов расходы упали с 1 тыс. дол. до 500 дол. Самые дешевые дроны, производимые в Украине, стоят 300 дол.

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Министр указал, что развивается и производство тепловизоров.

У Украины есть робособаки

Камышин сообщил, что Силы обороны Украины активно применяют на поле боя роботизированные установки.

"Робособаки есть. У нас есть один центр, который защищен иностранными дронами. Командный центр. И россияне не понимают, что на самом деле они борются с работами, а не с воинскими частями, подразделениями", — рассказал чиновник.

Он добавил, что большинство производителей оборонного сектора Украины являются частными – это 190 из 200 компаний негосударственной формы собственности.

Напомним, ранее Камышин информировал, что Украина с августа 2023 года серийно производит свои дальнобойные дроны-камикадзе вроде "Шахедов".

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