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Авиаэксперт сравнил SAMP/T и Patriot и назвал преимущества европейского комплекса
Система SAMP/T уже около двух лет используется в Украине и успешно работает против аэродинамических целей.
Комплекс SAMP/T в целом превосходит американский Patriot по ряду характеристик, в том числе нуждается в значительно меньшем персонале и создавался с применением более современной электронной базы.
Об этом в эфире Эспрессо заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.
По его словам, правительства Франции и Италии, совместно производящие комплекс SAMP/T, пообещали предоставить Украине один такой комплекс для военных испытаний по борьбе против российских баллистических ракет.
«Правительства Франции и Италии, совместно производящие комплекс SAMP/T, обещали нам предоставить на военное испытание один такой комплекс для противодействия российской баллистике. Скорее всего это произойдет осенью или до конца года. И надо убедиться, будет ли это SAMP/T NG (New Generation) и что его усовершенствованная ракета Aster 30 будет способна работать по баллистике», — отметил эксперт.
Романенко отметил, что базовая версия SAMP/T не продемонстрировала высокую эффективность при перехвате баллистических целей. В то же время, система уже около двух лет используется в Украине и успешно работает против аэродинамических целей.
«В целом комплекс SAMP/T — гораздо лучше американского Patriot. Во-первых, персоналу нужно в пять раз меньше, а второе — когда разрабатывался Patriot и когда разрабатывается SAMP/T — это уже совершенно новый уровень электроники.
Но проблема с ракетами снова остается, потому что цикл производства ракеты Aster 30 чуть ли не два года — эти ракеты возят несколько раз из Франции в Италию, потом обратно. То есть темпы производства снова — никакие.
В настоящее время информация о SAMP/T не афишируется. Как только появятся какие-либо заявления, следует это проследить.
Тем не менее, я больших надежд на этот комплекс не возлагаю, мы сможем получить несколько таких SAMP/T на испытания в войсках, после чего начнется серийное производство. Но все равно этот комплекс медленно выпускается и слабое место — ракеты», — прокомментировал Валерий Романенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное поставке дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
Мы ранее информировали, что Россия накопила значительный запас ракет «Циркон», однако из-за низких темпов производства не сможет долго поддерживать интенсивные удары по Украине.