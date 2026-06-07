Авиаэксперт сравнил SAMP/T и Patriot и назвал преимущества европейского комплекса

Комплекс SAMP/T / © Getty Images

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Комплекс SAMP/T в целом превосходит американский Patriot по ряду характеристик, в том числе нуждается в значительно меньшем персонале и создавался с применением более современной электронной базы.

Об этом в эфире Эспрессо заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

По его словам, правительства Франции и Италии, совместно производящие комплекс SAMP/T, пообещали предоставить Украине один такой комплекс для военных испытаний по борьбе против российских баллистических ракет.

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«Правительства Франции и Италии, совместно производящие комплекс SAMP/T, обещали нам предоставить на военное испытание один такой комплекс для противодействия российской баллистике. Скорее всего это произойдет осенью или до конца года. И надо убедиться, будет ли это SAMP/T NG (New Generation) и что его усовершенствованная ракета Aster 30 будет способна работать по баллистике», — отметил эксперт.

Романенко отметил, что базовая версия SAMP/T не продемонстрировала высокую эффективность при перехвате баллистических целей. В то же время, система уже около двух лет используется в Украине и успешно работает против аэродинамических целей.

«В целом комплекс SAMP/T — гораздо лучше американского Patriot. Во-первых, персоналу нужно в пять раз меньше, а второе — когда разрабатывался Patriot и когда разрабатывается SAMP/T — это уже совершенно новый уровень электроники.

Но проблема с ракетами снова остается, потому что цикл производства ракеты Aster 30 чуть ли не два года — эти ракеты возят несколько раз из Франции в Италию, потом обратно. То есть темпы производства снова — никакие.

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В настоящее время информация о SAMP/T не афишируется. Как только появятся какие-либо заявления, следует это проследить.

Тем не менее, я больших надежд на этот комплекс не возлагаю, мы сможем получить несколько таких SAMP/T на испытания в войсках, после чего начнется серийное производство. Но все равно этот комплекс медленно выпускается и слабое место — ракеты», — прокомментировал Валерий Романенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное поставке дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Мы ранее информировали, что Россия накопила значительный запас ракет «Циркон», однако из-за низких темпов производства не сможет долго поддерживать интенсивные удары по Украине.

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