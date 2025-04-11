"Авиационный каннибализм": эксперт объяснил, в чем серьезная проблема F-16

F-16 / © Associated Press

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Американские партнеры передают Украине передают F-16 80-х годов. Необходимое количество запчастей к ним, к сожалению, мы не получаем.

Об этом в эфире "День.LIVE" рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан.

"Мы вынуждены заниматься авиационным каннибализмом. Нам передают два нелетучих самолета, чтобы мы разобрали на компоненты и имели запасные части для остальных самолетов, которые мы используем в ВСУ", - констатировал эксперт.

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Эксперт признает: F-16 – очень хороший самолет, когда он модернизирован до уровня BLOCK 70-72. По его оценкам, модернизация одного F-16 до современного уровня станет более чем в 200 млн долларов. В то время как модернизация Миг-29 — в 30–35 млн долларов.

"Сколько мы должны заплатить за модернизацию? Украина имеет эти деньги? Посмотрите, какой уровень модернизации нам передали самолеты? Конец 80-х годов прошлого столетия", - заключил он.

Напомним, Украина получит самолеты F-16 от Бельгии, как только сама будет иметь F-35.