Авиация РФ стала сильнее во время войны: почему ПКС врага сейчас опаснее, чем в 2022 году

Несмотря на потери, авиация РФ значительно усилилась.

Реклама

Несмотря на значительную потерю бортов в начале полномасштабного вторжения, вражеские воздушно-космические силы (ПКС) по состоянию на 2026 год стали более опасным противником для НАТО, чем были до 2022 года.

Такие данные приводит аналитик Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.

Темпы производства и опыт

Темпы производства опережают потери, являющиеся ключевым фактором усиления авиации РФ. Враг потерял около 130 самолетов, однако производство новых истребителей Су-34, Су-35С и Су-30СМ2 не только компенсировало это количество, но позволило расширить общий парк современных машин.

Реклама

Также аналитик указывает на достаточный опыт российских пилотов, полученных за четыре года непрерывной практики в преодолении интегрированных систем ПВО и ведении воздушных боев. Это, по словам специалиста, должно было «повысить их эффективность в разы по сравнению с довоенным уровнем обучения по стандартам мирного времени».

Технологическая адаптация

ПКС перешли на использование сверхдальних ракет «воздух-воздух» R-37M и массированное применение управляемых авиабомб (КАБ). Это позволяет атаковать украинские силы с безопасного расстояния (до 130 км), оставаясь недосягаемыми для большинства средств ПВО.

К тому же, аналитики фиксируют значительно лучшую координацию между самолетами и зенитными комплексами (С-400), что позволяет врагу создавать сверхсложные условия для украинской авиации.

«ПКС образца 2025–2026 годов — это более состоятельная угроза для западных ВВС, чем они были на старте войны. Россияне изучили уроки своих неудач», — резюмирует Бронк.

Реклама

Кроме того, значительно усовершенствовалась тактика комбинированных ударов: теперь российские крылатые ракеты, баллистика и дроны-приманки действуют как единая сеть, максимально истощающая противовоздушную оборону.

Между тем, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский указывает на то, что Россия все чаще делает ставку на массовое использование ударных дронов, ведь ее стратегическая авиация сталкивается с критическими техническими проблемами.