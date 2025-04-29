Австралия не может передать Украине 49 танков Abrams из-за сопротивления США

Танк Abrams / © Википедия

Реклама

Австралия задерживает передачу Украине списанных танков M1A1 Abrams из-за сопротивления Соединенных Штатов.

Об этом сообщает ABC.

Австралия объявила о передаче танков в Украину еще несколько месяцев назад, в рамках пакета помощи на 245 млн долларов, однако страна по-прежнему ждет разрешения от США.

Реклама

Впервые о трудностях стало известно после того, как в марте президент США Дональд Трамп на время заморозил военную помощь Украине.

В Министерстве обороны Австралии заявили, что теперь в вопросе передачи танков Украины неопределенности стало еще больше, поскольку Вашингтон до сих пор не предоставил свое разрешение.

«Австралия по-прежнему придерживается целей по поставкам M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями о передаче имущества, включая доставку и обеспечение», — сказал представитель Минобороны Австралии.

Издание пишет, что списанные 59 танков M1A1 Abrams (Украина должна была получить 49 танков, — ред.) были приобретены в 2007 году, однако никогда не участвовали в боевых действиях. В настоящее время Австралия заменяет их новой версией M1A2.

Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу танков Abrams и других находящихся на вооружении в ВСУ боевых машин американского производства.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты призвали Грецию передать Украине свои системы ПВО Patriot, ранее развернутые в Саудовской Аравии.