Азербайджан может снять эмбарго на поставку оружия Украине

Азербайджан готов пересмотреть запрет на поставку оружия Украине, если российские войска продолжат избивать по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с азербайджанским газом.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Флаг Азербайджана

Азербайджан может рассмотреть возможность снятия эмбарго на поставку вооружения Украине, если РФ не прекратит атаки на газовую инфраструктуру, через которую проходит азербайджанский газ.

Об этом сообщает Caliber.Az.

В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры обсудили удары российской армии по газовой инфраструктуре Украины, а также нефтяной базе SOCAR в Одессе.

Главы стран выразили возмущение действиями русских войск.

По данным Caliber.Az из достоверных источников, в случае продолжения агрессивной политики РФ по интересам Азербайджана, официальный Баку начнет рассматривать вопрос снятия эмбарго на поставку оружия Украине, которое находится в его арсенале.

Издание отмечает, что российские войска в последнее время системно наносят удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины.

Эта ситуация заставляет Баку рассматривать ответные меры.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мы ранее информировали, что 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве США заключили мирное соглашение.

