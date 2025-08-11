- Дата публикации
Азербайджан может снять эмбарго на поставку оружия Украине
Азербайджан готов пересмотреть запрет на поставку оружия Украине, если российские войска продолжат избивать по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с азербайджанским газом.
Об этом сообщает Caliber.Az.
В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лидеры обсудили удары российской армии по газовой инфраструктуре Украины, а также нефтяной базе SOCAR в Одессе.
Главы стран выразили возмущение действиями русских войск.
По данным Caliber.Az из достоверных источников, в случае продолжения агрессивной политики РФ по интересам Азербайджана, официальный Баку начнет рассматривать вопрос снятия эмбарго на поставку оружия Украине, которое находится в его арсенале.
Издание отмечает, что российские войска в последнее время системно наносят удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины.
Эта ситуация заставляет Баку рассматривать ответные меры.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Мы ранее информировали, что 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве США заключили мирное соглашение.