- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 3 мин
Barracuda-500: эксперты рассказали о критических недостатках более дешевой альтернативы Tomahawk (фото)
Станет ли это оружие полноценной заменой или только дополнением к Tomahawk и решат ли его критические недостатки вопроса дефицита дальнобойных средств?
США рассматривают новое дальнобойное оружие для Украины, и, кроме известных крылатых ракет Tomahawk, в списке появился значительно менее разрекламированный, но потенциально массовый вариант — крылатая ракета Barracuda-500 от американской компании Anduril.
Украинский военный портал Defence Express составил характеристику оружия.
«Ракето-дрон» Barracuda: семейство и характеристики
Barracuda — это целое семейство «ракето-дронов», впервые представленных только в сентябре 2024 года.
Пока известно о трех версиях: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Они значительно отличаются дальностью:
Barracuda-100: до 150 км (при воздушном запуске).
Barracuda-250: до 370 км (при воздушном запуске).
Barracuda-500: более 900 км (при воздушном запуске).
Самая мощная версия — Barracuda-500 — является наиболее реалистичным кандидатом для украинских дальних ударов.
Критические ограничения: малая боевая часть
Главной проблемой семейства Barracuda является их боеголовка. Даже самая мощная Barracuda-500 несет всего 45 кг взрывчатки. Это примерно соответствует боевой части дрона-камикадзе «Шахед». Для сравнения, Tomahawk несет боеголовку весом около 450 кг.
Такая относительно небольшая мощность ограничивает эффективность ракеты против защищенных или крупных инфраструктурных объектов.
Эволюция запуска: от воздуха к земле
Первоначально Barracuda-500 могла запускаться только с воздушных платформ, таких как истребители (например, F-16) или с помощью системы Rapid Dragon (сброс с транспортных самолетов).
Однако, недавно компания Anduril объявила об успешной адаптации Barracuda-500 под наземный запуск. Хотя официальная дальность при этом несколько уменьшается (по оценкам до 600-700 км), это открывает путь для использования ракет из стационарных или мобильных пусковых установок, что значительно повышает оперативную гибкость.
Проблема доступности и производства
Несмотря на то, что Anduril декларирует дешевизну своего решения и простоту масштабирования производства, ракеты Barracuda-500 пока не стоят на вооружении США и не находятся в серийном производстве из-за отсутствия заказа.
Компания планирует выйти на темп в несколько тысяч ракет в год (вероятно около 3000 единиц) только в конце 2026 года, и только при условии получения большого заказа. Это означает, что отсутствие запасов и текущей «горячей» линии производства является первым существенным недостатком Barracuda.
Почему Barracuda-500 может дополнить Tomahawk
Даже если Украина получит Tomahawk, их количество будет крайне ограничено. Стоимость Tomahawk является «космической»: по примеру Нидерландов, цена одной ракеты составляет около 12,5 млн долларов.
Именно здесь и может быть ниша Barracuda-500. Как более дешевый, хотя и менее мощный вариант, она может обеспечить большой объем поставок, необходимый для массовых ударов, в то время как Tomahawk будет использоваться для высокоприоритетных целей. Таким образом, Barracuda может оказаться не заменой, а необходимой альтернативой, без которой Украине просто не обойтись в дальнобойном противостоянии.
Напомним, США рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk и Barracuda. Об этом говорилось в западных СМИ.
Tomahawk имеет дальность полета около 1500 миль (свыше 2400 км). В настоящее время окончательное решение не принято.