Байден на саммите G7 заявил, что поддерживает обучение ВСУ на F-16 — CNN

Решение показывает резкий поворот в позиции Байдена, ранее заявлявшего, что не видит, что Украине нужны F-16.

Президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7 в пятницу, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США.

Ожидается, что обучение не состоится в США, сказал чиновник, и, вероятно, состоится в Европе. Но американский персонал примет участие в обучении вместе с союзниками и партнерами в Европе, сказал чиновник.

Ожидается, что это займет несколько месяцев и чиновник надеется, что это начнется "в ближайшие недели".

"Поскольку обучение будет проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция участвующих в этих усилиях стран будет решать, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Чиновник добавил, что "на сегодняшний день Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на обеспечении Украины подавляющим большинством систем, вооружения и обучения, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом. Дискуссии по усовершенствованию украинских Воздушных Сил отражают нашу долгосрочную преданность самообороне Украины" .

Решение показывает резкий поворот в позиции Байдена, ранее заявлявшего, что не видит, что Украине нужны F-16.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом проинформировали европейских союзников, что США позволят передавать Украине американские истребители F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Пентагони заявили, что не против передачи Украине истребителей F-16.

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