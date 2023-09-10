Байден приближается к решению о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS — СМИ

Financial Times сообщает, что решение о ракетах может быть принято в ближайшее время.

Президент США Джо Байден приближается к решению по поставке Украине ракет большой дальности.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновника в администрации Байдена.

По заявлению чиновника, решение об ATACMS для Украины потенциально откроет еще один раздел военной поддержки США.

Так известно, что принятие передачи ракет может осуществиться в ближайшее время.

Напомним, тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) называют американскими тактическими баллистическими ракетами класса земля-земля. Их производителем является Lockheed Martin.

Ракеты можно использовать с ракетными системами как M270 MLRS, M142 HIMARS и других модификаций.

ATACMS имеют функцию стрельбы на расстояние до 300 км. Однако здесь также многое зависит от модификации, которых в США целых пять. Какую именно хотят получить в ВСУ, пока неизвестно.

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