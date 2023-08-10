Байден завтра обнародует запрос на миллиарды долларов для дополнительного финансирования Украины

В четверг 10 августа администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обнародует запрос на миллиарды долларов для дополнительного финансирования оружия и другой помощи для Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что запрос войдет в общий документ о финансировании Тайваня, а также пополнение средств для помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Совещанию сумма помощи неизвестна, также источники не указали, на какие конкретные цели будет направлена финансовая помощь.

Издание сообщает, что этот запрос может "подогреть" уже развернутую борьбу за государственное финансирование в Конгрессе США, где многие консерваторы сохраняют "глубокий скептицизм" по предоставлению Украине дополнительных денег без более полного учета того, как помощь тратится на сегодняшний день.

Представители палаты представителей и Сената ожидают, что средства для Украины, Тайваня и помощи пострадавшим от стихийных бедствий могут быть приняты с дополнительными расходами, которые смогут предотвратить прекращение работы.

Издание отмечает, что для преодоления этого временного промежутка потребуется решительная двухпартийная поддержка.

Напомним, ранее сообщалось, что в США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Зеленский.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне рассказали, кто отвечает за подготовку украинских пилотов на F-16.

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