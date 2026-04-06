Панцирь-С1 / © Министерство обороны Украины

Беларусь с 2024 года приступила к поставкам России специализированных шасси производства Минского завода колесных тягачей для новой версии зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь-С1».

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на расследование BelPol.

Речь идет как минимум о 18 платформах МЗКТ-7930-312, которые должны заменить проблемную базу, ранее использовавшуюся на грузовиках КамАЗ.

По данным издания, переход на белорусские шасси призван устранить технические недостатки предыдущих версий «Панцирей». Среди ключевых проблем называли низкую проходимость, а также повышенный риск опрокидывания через высокий центр тяжести боевого модуля.

В материале уточняется, что Минский завод колесных тягачей должен был поставить России 18 единиц МЗКТ-7930-312. Новая платформа имеет ряд конструктивных отличий, в частности, бронированную кабину, измененную конфигурацию лобового стекла, а также улучшенную стабилизацию во время движения и развертывания комплекса.

Отдельно обращается внимание на индекс боевого модуля, интегрированного в это шасси. Согласно документам, речь идет о модуле 72В6.00.00.000-08. Индекс 72В6 свидетельствует о том, что это версия «Панцирь-С1», предназначенная именно для армии РФ, а не экспортные варианты или модернизированный «Панцирь-С2».

Издание не исключает, что часть контракта уже исполнена, а техника могла быть применена в войне против Украины. В качестве косвенного подтверждения приводится ранее пораженный российский «Панцирь» в Мариуполе, который имел характерные признаки шасси МЗКТ и поначалу мог быть ошибочно идентифицирован как машина на базе БАЗ.

Ранее Россия уже рассматривала использование шасси МЗКТ в рамках отдельных экспортных контрактов для «панцирей». В то же время, для иностранных заказчиков применялись и другие платформы. Теперь же, как следует из расследования BelPol, белорусские тягачи, вероятно, интегрируются непосредственно в серийные комплексы РФ, которые используются в войне против Украины.

