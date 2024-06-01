Бельгия не разрешала Украине бить по РФ своим оружием — премьер

Глава правительства Бельгии Александер Де Кроо заявил, что в настоящее время его страна не собирается разрешать Украине наносить удары по территории российских агрессоров, используя истребители F-16.

Об этом премьер Бельгии заявил журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает информагентство Belga.

Он заявил, что на прошлой неделе Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает поставки 30 истребителей F-16.

"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", — подчеркнул бельгийский премьер.

Он отметил, что в настоящее время необходимо получить гарантии, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам нужно подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование", – сказал Де Кроо.

Напомним, ранее сообщалось, что Запад поставил Киеву ограничение на использование истребителей F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получит от Бельгии F-16 и не только.

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