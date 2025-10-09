Истребитель F-16 / © Lockheed Martin

Украина получит от Бельгии дополнительный истребитель F-16. Это стало возможным благодаря тому, что Бельгия начала получать новые самолеты пятого поколения F-35, которые будут постепенно заменять старые боевые машины.

Об этом сообщает Defense Express.

Первые F-35, которых страна ждала семь лет, уже прибыли к авиабазе Флорен. Они поступят на вооружение 1-й эскадрильи и должны быть готовы к выполнению операций по быстрому реагированию уже к 2027 году.

Несмотря на это, Бельгия удержит свои F-16 на службе до 2028 года — тогда их полностью заменят современные F-35. Старые истребители будут поэтапно выводиться из состава Воздушных сил, после чего их будут передавать Украине.

Снабжение F-35 для Бельгии осуществляет американская компания Lockheed Martin. По первоначальному плану, первые самолеты должны были прибыть еще в 2023 году, однако из-за задержки они были готовы только в 2024-м и использовались для обучения бельгийских пилотов в США.

Первый F-35, предназначенный непосредственно для Бельгии, вышел с завода только в июне этого года. Его серийный номер — FL009. Первая партия, которая уже передана бельгийцам, состоит из четырех самолетов.

По оценке Defense Express это позволяет ожидать, что Украина получит первые бельгийские F-16 уже в 2026 году. Это существенно усугубит украинский авиапарк и позволит увеличить количество боевых вылетов.

В целом Бельгия заказала 34 F-35A по контракту, подписанному еще в октябре 2018 года. В то же время, страна считает, что этого мало, и планирует приобрести еще 11 дополнительных истребителей.

Ранее сообщалось, что Бельгия анонсировала масштабную помощь Украине — среди прочего, партия самолетов F-16.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский подчеркнул, что для обеспечения безопасности государству нужно больше самолетов, и оно нуждается в «реальной» помощи от партнеров.