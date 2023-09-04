Бельгия передаст Украине выкупленные у Германии зенитные ракеты Sea Sparrow – в СМИ сообщили количество

Бельгия намерена передать Украине восемь зенитных ракет "земля-воздух" Sea Sparrow. Брюссель выкупил оружие у Германии специально для ВСУ.

Об этом сообщило издание L'Echo.

Относительно платформы Sea Sparrow, с которой ВСУ будут использовать оружие, пока речь не идет. В то же время, есть информация, что Украина совместно с Польшей проводит работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из зенитного ракетного комплекса "Бук".

Накануне министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила об усилении противовоздушной обороны Украины. Тогда она сказала, что Брюссель хочет передать Киеву помощь ПВО, а также боеприпасы. Также она пообещала помочь с обучением воинов ВСУ.

Дополнительно, Бельгия передаст Украине технику на сумму 150 миллионов евро.

Бельгия передаст Украине выкупленные у Германии зенитные ракеты Sea Sparrow Фото: navy.mil

Sea Sparrow – что это за ракета

RIM-7 Sea Sparrow – американская корабельная зенитная и противоракетная система малой дальности, предназначенная в основном для защиты от противокорабельных ракет, представленной в 1960-х ХХ веке на базе оружия класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow. ч

Характеристики ракеты Sea Sparrow:

весит ракета около 230 кг;

длина – 3,64 м;

диаметр – 203 м;

размах крыльев – 1,02 м;

масса боевой части – 40,5 кг;

скорость полета – > 3,5 Мах.

Минимальная дальность стрельбы ракеты – 1,5 км, а максимальная – 20-30 км. Она может поразить цель на высоте от 6 до 15240 метров.

Напомним, Болгария также предоставит Украине военную помощь. ВСУ получат около 100 советских бронетранспортеров. Техника должна поступить в сентябре 2023 года.

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