В Белом доме заявили, что "изменили наставления и дали свои указания" ВСУ по использованию оружия США.

Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщил старший военный репортер Business Inside Джейк Эпштейн.

Это решение стало важным шагом в поддержке Украины.

"Они (ВСУ – ред.) могут использовать ATACMS, чтобы защитить себя в случае немедленной потребности, и прямо сейчас, разумеется, это происходит в Курске и его окрестностях", — сказал Кирби.

Он отметил, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

"Мы изменили наставления и дали им указания, что они могут использовать их для поражения именно этих типов целей", — подытожил советник Белого дома.

Ранее военный эксперт ответил, предоставят ли США Украине ядерное оружие, ведь это нарушает многие конвенции, которые американские власти принимали на себя по ограничению распространения ядерного оружия. Но есть много случаев, когда нарушалось международное право, в частности со стороны Соединенных Штатов.

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