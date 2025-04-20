Без Link 16 и современных радаров: какие ограничения имеют украинские F-16

Истребители F-16. / © Associated Press

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Украинские F-16, поступившие от Дании и Нидерландов, имеют серьезные ограничения из-за демонтажа ключевого оборудования перед передачей.

Об этом пишет издание 19FortyFive’s.

Как сообщают специалисты из украинского оборонного сектора, с самолетов была снята система связи Link 16, которая является критической для координации действий в воздухе и обмена данными между подразделениями.

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Кроме того, эти F-16 оснащены устаревшими радарами AN/APG-66, по своим характеристикам уступающими даже модернизированным украинским радарам "Фазотрон N019", установленным на наших МиГ-29.

Эти технические ограничения создают серьезное преимущество для российских истребителей. Без системы Link 16 и возможности использовать современные американские ракеты AIM-120 (AMRAAM), украинские пилоты вынуждены действовать в условиях, когда противник может атаковать их на расстояниях более 100 км, используя ракеты Р-37. Это ставит украинский F-16 в крайне невыгодное положение по сравнению с новейшими российскими истребителями.

Специалисты подчеркивают, что отсутствие современных систем связи и ограниченные возможности радаров значительно снижают эффективность украинских F-16. Фактически дальность, на которой наши самолеты могут эффективно поражать цели, составляет лишь треть от дальности, доступной российским истребителям. Это создает серьезный вызов для украинских пилотов, которым придется компенсировать эти технические недостатки своим мастерством и тактикой.

Ранее сообщалось, что Украина получит самолеты F-16 от Бельгии, как только сама будет иметь F-35.