Безопасность Европы зависит от скорости и объемов поставки оружия: Кулеба перечислил военные нужды Украины

Безопасность Европы сейчас зависит от скорости и объемов снабжения оружием и боеприпасами для поддержки Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе Совета министров иностранных дел ЕС.

"Поражение России — это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", — заявил министр.

По его словам, сторона, имеющая лучшую логистику и снабжение, имеет лучшие шансы на победу в войне. Он призвал европейских коллег ускорить поставки и обеспечить решающее преимущество Украины над Россией на поле боя.

Министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды:

бронированная техника,

танки,

артиллерийские системы,

дальнобойная артиллерия и боеприпасы,

укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины

Также Кулеба отметил необходимость безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16 и сделать возможным предоставление Украине боевой авиации западного производства.

Министр иностранных дел Украины призвал ЕС увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продлить и расширить программы обучения для украинских военных, покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.

"Сегодня исполняется ровно 14 месяцев с начала крупнейшего политического и безопасного землетрясения в нашей жизни и в новейшей истории Европы. Никто не ожидал ни такого масштаба агрессии, ни что Украина выдержит удар, ни что ЕС продемонстрирует такое единство и силу. Мы должны доказать, что Путин ошибается, думая, что может переждать нашу прочность, что мы "мигаем" первыми, что наша решимость пошатнется раньше, чем его агрессия. Нет, мы не отступим и не устанем. Мы не поколеблемся. Пошатнется он", — добавил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба говорил, что Россия продолжает войну против Украины с целью убить как можно больше людей и захватить новые территории.

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