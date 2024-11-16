Блинкен заверил, что Украина получит от США всю запланированную помощь в инаугурации Трампа

Президент США Джо Байден направит все ранее запланированные средства на помощь Украине в инаугурации Дональда Трампа, тогда как партнерам по НАТО необходимо обеспечить украинцев всем необходимым в 2025 году.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Associated Press.

"Президент Байден взял на себя обязательство обеспечить, чтобы каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, был израсходован в период до 20 января", — сказал он.

Блинкен заявил, что страны НАТО должны обеспечить, чтобы у украинцев были деньги и боеприпасы для войны в 2025 году, или чтобы Украина вела переговоры с позиции силы.

Кроме того, Госсекретарь уточнил, что США будут "адаптироваться и приспосабливаться" к новейшему оборудованию, которое они отправляют, порядок не назвал деталей.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа умоляет Байдена максимально помочь Украине до прихода Трампа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, когда будет говорить с Трампом о завершении войны.

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