Блинкен заявил, что США в ближайшее время передадут Украине новые системы ПВО

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон уже передал некоторые из обещанных систем.

Соединенные Штаты передадут Украине новые системы противовоздушной обороны в ближайшее время.

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Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены полностью выполнить свои обязательства перед Украиной, поэтому в ближайшее время будут переданы новые системы ПВО.

"На саммите НАТО в июле президент Джо Байден заверил, что будут предоставлены пять стратегических систем ПВО и множество тактических систем ПВО. Мы уже передали некоторые из этих систем. Мы полностью выполняем свои обязательства и в ближайшие недели продолжим поставки новых систем ПВО в Украину", — сообщил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден и премьер Британии обсудят разрешение ВСУ избивать по России дальнобойным оружием.

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