Боеприпасы для Украины под вопросом: ключевой завод в Британии не открылся — что известно

Боеприпасы Фото иллюстративное

Новый завод в Гласкоуде, Уэльс, считавшийся критически важным для увеличения производства боеприпасов в Великобритании и поставок артиллерийских снарядов в Украину, до сих пор не открыт более шести месяцев после запланированного запуска. Это добавляет очередную задержку ряду проблем британских вооруженных сил.

Об этом сообщает The Guardian.

Фабрика взрывчатых веществ в Гласкоуде должна обеспечить шестнадцатикратное увеличение мощностей производства артиллерийских снарядов, пополнить уменьшенные запасы и увеличить поставки для Украины. Производство должно было начаться летом 2025 года, однако до сих пор не стартовало.

Компания BAE Systems, владелец завода и крупнейший производитель вооружений в Европе, подтвердила задержку. По ее словам, причиной стало решение в 2025 году при строительстве удвоить мощности завода.

Министры стремятся значительно увеличить возможности Великобритании в производстве взрывчатых веществ на месте, чтобы снизить зависимость от других стран. Ранее BAE импортировала взрывчатку RDX для артиллерийских снарядов из США и Франции.

Задержка в Гласкоуде стала серьезным ударом по планам обеспечения оборонных запасов. Эксперт по обороне Фрэнсис Тьюза отмечает, что 155-мм снаряды являются «основой всех армий в военное время», поэтому наличие достаточных запасов является критически важным.

В то же время правительство Великобритании медлит с военными расходами.

«План инвестиций в оборону, ожидаемый еще прошлой осенью, претерпел многочисленные перенесения, а вооруженные силы страны сталкиваются с дефицитом финансирования в 28 млрд фунтов (приблизительно 35-36 млрд долларов — ред.) на ближайшие четыре года. Это уже приостановило контракты на программу истребителя нового поколения Tempest и новые военные вертолеты, ставя под угрозу тысячи рабочих мест в производственных центрах», — говорится в материале.

По предварительным оценкам, BAE производила 3-5 тысяч 155-мм снарядов в год, поэтому даже обещанное шестнадцатикратное увеличение даст максимум 80 тысяч в год. Для сравнения, крупнейший производитель вооружений Германии Rheinmetall открыл в прошлом году новый завод, который позволит производить 1,1 млн снарядов к 2027 году.

«О взрывных веществах, создающих 'бах' в наших системах вооружения, нам нужно больше… Я хочу видеть больше производства боеприпасов в Великобритании», — отметил в начале февраля министр оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

Задержка запуска завода в Гласкоуде подвергает сомнению возможность быстрого увеличения поставок боеприпасов в Украину и подчеркивает необходимость срочного развития внутренних оборонных мощностей.

