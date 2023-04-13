Боеприпасы для Украины: Рада согласовала поддержку в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира

Эта мера позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине, из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Совет Европейского Союза 13 апреля принял решение о выделении Украине помощи в размере одного миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки ВСУ.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских вооруженных сил на сумму 1 миллиард евро. Нет лучшего проявления единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины агрессора", — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сегодняшнее решение имплементирует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 г. о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

Вместе с предыдущими семью траншами поддержки, принятая сегодня мера помощи увеличивает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 миллиарда евро, и это еще раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконной российской агрессии.

В преддверии верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал ужасное видео с казнью украинского военнопленного врагом.

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