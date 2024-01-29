Боеприпасы для Украины: в Нидерландах озвучили сумму помощи на вооружение

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонительную, но и финансовую помощь.

Нидерланды приняли решение выделить 122 млн. евро Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

В частности, Амстердам выделяет 87 млн. евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также Нидерланды перечислят 25 млн. евро в Международный фонд для Украины (IFU) для закупки вооружения.

Более того, правительство Нидерландов выделит еще 10 млн евро на улучшение киберзащиты Украины.

Эти пожертвования стали результатом консультаций Контактной группы по обороне Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнеров. Они помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты России.

Ранее глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также Нидерланды направили Украине танки и другую военную технику, а вместе с Данией возглавили авиационную коалицию.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Между тем начальник прессслужбы Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев заявил, что нет такого оружия, которое может коренным образом изменить ситуацию на поле боя, каким бы мощным и эффективным оно ни было.

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