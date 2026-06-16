Боеприпасы на 23 млрд грн для ВСУ: Демченко сделал важное заявление о закупке

Демченко рассказал о боеприпасах для ВСУ, закупленных на 23 млрд грн / © Госпогранслужба Украины

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Поставки боеприпасов по контрактам на 23 млрд грн выполнены полностью. Все товары поставлены и переданы Вооруженным Силам Украины.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в интервью Wprost, сообщила представитель PHU Lechmar Каролина Сюдила.

По его словам, закупки, которые в конце 2024 года стали предметом острой критики и публичных дискуссий, завершены в полном объеме.

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«Могу подтвердить, что поставка боеприпасов по контрактам на сумму 23 миллиарда гривен, что в конце 2024 года вызвало безумную необоснованную критику, выполнено в полном объеме», — заявил Демченко.

Спикер подчеркнул, что вся продукция уже передана украинским военным.

«Все товары поставлены полностью и переданы в Вооруженные Силы Украины», — отметил он.

Демченко напомнил, что ГНСУ получила полномочия на осуществление оборонных закупок для нужд войск по решению правительства, а номенклатуру и количество необходимых боеприпасов определяла и согласовывала сторона Министерства обороны.

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Что известно о польской компании PHU Lechmar

Отдельно Демченко прокомментировал работу польской компании PHU Lechmar, которая обеспечивала поставки.

«Снабжение выполняла польская компания PHU Lechmar, которую все это время поливали грязью. Многие предполагали, что боеприпасы не будут поставлены, утверждали, что средства просто слили и тому подобное», — сказал спикер.

По словам Демченко, результат выполнения контрактов опроверг такие предположения.

«Зато есть обратное — боеприпасы закуплены, поставлены, переданы Вооруженным Силам для применения на фронте», — подчеркнул он.

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Стоимость боеприпасов: в ГНСУ опровергли обвинения по завышенным ценам

Также спикер ГНСУ отверг обвинения в завышенных ценах при закупках.

«Стоимость боеприпасов, по которой происходила закупка, — одна из самых низких. Ценообразование и условия снабжения находились под постоянным контролем соответствующих контролирующих служб Украины. Упреки о завышенных ценах не соответствуют действительности», — заявил Демченко.

Он добавил, что пограничное ведомство имеет опыт проведения оборонных закупок и продолжает исполнение контрактов как для собственных подразделений, так и для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее польская компания PHU Lechmar также заявила о полном и своевременном выполнении контракта с ГНСУ на поставку боеприпасов стоимостью 23 млрд грн.

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