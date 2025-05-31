В России похвастались "чудо-оружием" для уничтожения украинских дронов, но есть нюанс

Оружие / © Defense Express

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Один из российских пропагандистских Telegram-каналов «Военный осветитель» распространил видео, на котором, как утверждается, изображена «работа боевого лазера мобильной группы ПВО» отряда «Кочевник». Согласно озвученной информации, система предназначена для уничтожения беспилотников и должна стать ответом на новые угрозы.

Об этом пишет Defense Express.

На обнародованном видео демонстрируется замаскированный бронеавтомобиль с лазерной установкой, рабочее место оператора, переключение систем, видео с радара и, вероятно, тестовые выстрелы по целям. В финале ролика показано, как беспилотники поражаются лазером.

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В то же время, как выяснилось, продемонстрирована установка — не российская разработка, а китайская система под названием Low-Altitude Laser Defending System (LASS), также известная как Silent Hunter. По данным из открытых источников она создана Китайской академией инженерной физики.

Известно, что Silent Hunter имеет мощность от 10 до 30 кВт, эффективную дальность поражения малоразмерных целей — до 1,5 км, а ослепление возможно на дистанции до 3 км. Лазер может работать до 200 секунд непрерывно, а полная развертка комплекса занимает менее 5 минут.

Напомним, Россия применяет для ударов по украинским городам ударные беспилотники типа Shahed с двумя новыми боевыми частями комбинированного типа. Они наносят большие разрушения объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Обе новые боевые части имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг. Одна из них производится в РФ, другая — в Иране.

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Оба заряда обладают комбинированным кумулятивным, обломочным и фугасным действием. Но русская боевая часть оказывает также зажигательное действие.