Боевой ракетоплан "Буран": как советский челнок планировали использовать для сброса ядерных зарядов

История единого полета и задача орбитальной бомбардировки / © Defense Express

Реклама

Ровно 37 лет назад, 15 ноября 1988, в 5:50 по местному времени, с космодрома «Байконур» стартовал космический многоразовый корабль «Буран». Советская пропаганда гордо называла его ракетопланом. Это был его первый и, как оказалось, единственный полет.

Об этом говорится в материале DEFENSE EXPRESS.

Автономный полет длился 205 минут, за которые корабль совершил два оборота вокруг Земли. Его успешная автоматическая посадка стала отдельным предметом гордости для СССР, стремительно приближавшегося к своему распаду. Это произошло через семь лет после того, как США впервые запустили свой многократный челнок Space Shuttle в 1981 году.

Реклама

Несмотря на заявления о «мирном освоении космоса», программа «Энергия-Буран» носила преимущественно военный характер, отмечают специалисты.

СССР рассматривал корабль как потенциальный носитель ядерного оружия для орбитальных ударов по США. Решение о создании аналога американского Space Shuttle было принято в 1976 году, руководствуясь опасениями относительно возможного военного применения американской системы.

«Буран» должен был повторить характеристики «Шатла» и выполнять боевые задачи — от орбитального сброса ядерных зарядов до маневров, усложняющих перехват. Рассматривалось размещение ядерных боеголовок мощностью 2,3 Мт.

Программа оказалась слишком дорогой из-за технологических ограничений: в отличие от США, в СССР одноразовым был весь ракетоноситель «Энергия». В итоге проект потерял смысл и свернули. При этом и американский Space Shuttle не оправдал экономические ожидания.

Реклама

Напомним, ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп в интервью NBC сказал: Москва и Пекин «испытывают ядерное оружие», как и Северная Корея и Пакистан.

МИД КНР и Кремль тогда отрицали обвинения Трампа, а в Пакистане ответили, что не будут первыми, кто возобновит ядерные тесты.