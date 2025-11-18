- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 2 мин
Боевой ракетоплан "Буран": как советский челнок планировали использовать для сброса ядерных зарядов
37 лет назад состоялся единственный полет Бурана, который был тотальным военным проектом СССР, нацеленным на паритет из США, включая возможность сброса ядерных зарядов с орбиты.
Ровно 37 лет назад, 15 ноября 1988, в 5:50 по местному времени, с космодрома «Байконур» стартовал космический многоразовый корабль «Буран». Советская пропаганда гордо называла его ракетопланом. Это был его первый и, как оказалось, единственный полет.
Об этом говорится в материале DEFENSE EXPRESS.
Автономный полет длился 205 минут, за которые корабль совершил два оборота вокруг Земли. Его успешная автоматическая посадка стала отдельным предметом гордости для СССР, стремительно приближавшегося к своему распаду. Это произошло через семь лет после того, как США впервые запустили свой многократный челнок Space Shuttle в 1981 году.
Несмотря на заявления о «мирном освоении космоса», программа «Энергия-Буран» носила преимущественно военный характер, отмечают специалисты.
СССР рассматривал корабль как потенциальный носитель ядерного оружия для орбитальных ударов по США. Решение о создании аналога американского Space Shuttle было принято в 1976 году, руководствуясь опасениями относительно возможного военного применения американской системы.
«Буран» должен был повторить характеристики «Шатла» и выполнять боевые задачи — от орбитального сброса ядерных зарядов до маневров, усложняющих перехват. Рассматривалось размещение ядерных боеголовок мощностью 2,3 Мт.
Программа оказалась слишком дорогой из-за технологических ограничений: в отличие от США, в СССР одноразовым был весь ракетоноситель «Энергия». В итоге проект потерял смысл и свернули. При этом и американский Space Shuttle не оправдал экономические ожидания.
Напомним, ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп в интервью NBC сказал: Москва и Пекин «испытывают ядерное оружие», как и Северная Корея и Пакистан.
МИД КНР и Кремль тогда отрицали обвинения Трампа, а в Пакистане ответили, что не будут первыми, кто возобновит ядерные тесты.