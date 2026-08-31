Более быстрые, более тяжелые и сложные для ПВО: что известно о реактивных «Шахедах»

Shahed / © Getty Images

Реклама

Реактивные российские ударные дроны по своим характеристикам все больше приближаются к крылатым ракетам, а их массовое применение создает для украинской ПВО более сложную угрозу.

Об этом в Facebook написал военный обозреватель и военнослужащий ВСУ Иван Киричевский.

Реклама

По его словам, сам термин «реактивный БПЛА» уже не полностью отражает возможности таких средств поражения.

Реклама

«Реактивные Шахеды по их характеристикам уже ближе к крылатым ракетам, чем к БПЛА. И здесь только вопрос, с какой приставкой реактивные “Шахеды” можно называть крылатыми ракетами», — отметил Киричевский.

В качестве примера он привел российские «Герань-5». По его данным, ее стартовая масса составляет около 800 кг, боевая часть – 90 кг, дальность полета достигает 900 км, а скорость – около 600 км/ч.

Военный обозреватель подчеркнул, что средства с характеристиками крылатой ракеты, соответственно, значительно сложнее перехватывать.

«То, с чем сейчас столкнулся Киев за последние несколько дней, является по факту массированным и длительным обстрелом мобилизационными крылатыми ракетами под названием реактивные “Шахеды”», — пояснил он.

Реклама

Киричевски также обратил внимание на возможные масштабы применения таких средств. По его словам, если данные о 1500 реактивных БПЛА в прошлом месяце и 2500 в этом месяце соответствуют действительности, интенсивность атак уже сравнима с масштабными ракетными кампаниями прошлого.

Для сравнения он привел Великобританию времен Второй мировой войны, по которой за девять месяцев немецкие войска запустили около 8 тысяч ракет «Фау-1».

В то же время Киричевский отметил, что Украина также активно применяет реактивные ударные средства. По приведенным им данным агентства Janes, на июнь 2026 года Украина осуществила около 7 тысяч пусков реактивных БпЛА и крылатых ракет «Барс» различных модификаций.

По мнению военного обозревателя, противостояние таким атакам потребует не только смены работы гражданского сектора, но и наращивание оборонного производства.

Реклама

«Придется также и сокращать потребление в том же гражданском секторе, в пользу нужд обороны. Ну, потому что реактивные двигатели тысячами штук сами себя не изготовят», — подытожил Киричевский.

Ранее сообщалось, что в Украине нашли эффективное и относительно недорогое решение для сбивания российских реактивных дронов-камикадзе типа «Шахед». Технология уже прошла испытание.

Новости партнеров

Новости партнеров