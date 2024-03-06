Болгария начала передавать Украине обещанные 100 БТР – СМИ (фото)

Болгария начала передавать в Украину 100 бронетранспортеров, которые ранее правительство страны пообещало Киеву.

Соответствующие фото опубликовал болгарский телеканал bTV.

Сообщается, что первый БТР для Украины был загружен на платформу и отправлен с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новом Искаре.

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В общей сложности Болгария планирует передать 110 бронетранспортеров.

За организацию транспортировки военной техники отвечает болгарское Минобороны. Бронетранспортеры будут перевозиться партиями по шесть единиц.

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Болгарский БТР для Украины/Фото: bTV

Болгарский БТР для Украины/Фото: bTV

Напомним, ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о поставках Киеву 100 БТРов и запчастей к ним.

28 февраля министр обороны Болгарии Тодор Тагарев анонсировал, что Украина получит 100 обещанных БТР уже через несколько дней.

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