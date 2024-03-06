Болгария начала передавать Украине обещанные 100 БТР – СМИ (фото)

В общей сложности Болгария планирует передать 110 бронетранспортеров.
Болгария начала передавать в Украину 100 бронетранспортеров, которые ранее правительство страны пообещало Киеву.
Соответствующие фото опубликовал болгарский телеканал bTV.
Сообщается, что первый БТР для Украины был загружен на платформу и отправлен с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новом Искаре.
В общей сложности Болгария планирует передать 110 бронетранспортеров.
За организацию транспортировки военной техники отвечает болгарское Минобороны. Бронетранспортеры будут перевозиться партиями по шесть единиц.
Читайте главные новости дня:
- За что Путин мстит Харькову и при чем здесь Одесса: эксперт рассказал, когда возможно повторное наступление россиян
- Ждали под подъездом: работники ТЦК пожаловались, что им захотели выколоть глаза из-за повестки
- Последствия атаки беспилотников: в Сумах есть три "прилета" в разных частях города
Напомним, ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о поставках Киеву 100 БТРов и запчастей к ним.
28 февраля министр обороны Болгарии Тодор Тагарев анонсировал, что Украина получит 100 обещанных БТР уже через несколько дней.
Читайте также: