Болгария не предоставит боеприпасы Украине по просьбе Резникова: глава Минобороны объяснил отказ

Стоянов заявил, что правительство его страны не может покинуть армию без необходимого снаряжения.

Министр обороны Болгарии рассказал о просьбе Украины о предоставлении боеприпасов, однако София не будет их передавать, потому что сама не имеет таких в достаточном количестве.

Об этом говорилось в сообщении главы Минобороны Болгарии Димитара Стоянова.

Он заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников обращался в Болгарию по поводу предоставления боеприпасов.

Глава Минобороны Болгарии подчеркнул, что страна не экспортирует вооружение и технику за пределами перечня, утвержденного решением парламента.

"Мы не хотим, чтобы действующее временное правительство походило на предыдущее, которое раздало болгарское оружие и покинуло армию без необходимого снаряжения", – заявил Стоянов.

Он также рассказал, что украинская сторона обращалась с просьбой предоставить вооружение, не входившее в утвержденный перечень.

"Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества. Речь идет не о С-300, боеприпасах", — уточнил Стоянов.

Он добавил, что речь шла и о бронетехнике.

"Ничего не было согласовано конкретно, что будет предоставлено дополнительно. То, что дается Украине, происходит в соответствии с решением Национального собрания", — подчеркнул он.

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