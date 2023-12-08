Болгария планирует передать Украине зенитно-ракетные комплексы

Соответствующее решение было принято на заседание Комитета по обороне на внеочередном заседании.
Украина получит отБолгарии зенитные ракетные комплексы и зенитные ракеты для усиления работы противовоздушной обороны.
Об этом информирует издание Novinite.
Соответствующее решение было принято на заседание Комитета по обороне на внеочередном заседании.
В документе указывается, что Украина может получить на вооружение "дефектные, неисправные или сверхнормативные переносные зенитные ракетные комплексы и зенитные ракеты разных типов". Минобороны Болгарии должно определить избыточное количество вооружения в ходе текущего Стратегического обзора оборонной политики. Список планируется составить до февраля следующего года.
Управление логистики Минобороны имеет список неисправного оборудования, но его необходимо оценить. Согласно копию Украина может получить ракеты С-300 варианта 5В55Р(К).
Кроме того, правительство Болгарии планирует провести переговоры с союзниками по НАТО для замены вооружения, которое будет передаваться Украине, новое для усиления обороноспособности страны.
Также Болгария планирует присоединиться к коалиции, которая будет готовить украинские пилоты на F-16.
Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии боятся диверсий со стороны РФ для срыва поставок оружия Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Болгарии наложил вето на передачу Украине 100 БТР.
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