Большая дальность, чем у HIMARS: ВСУ используют управляемое оружие с более тяжелой боеголовкой

Cистемы M142 и HIMARS и РСЗО M270, которые получила Украина, имеют радиус действия до 80 км и 90-килограммовую боеголовку.

Украинские защитники используют против захватчиков управляемые ракеты "Ольха-М" с дальностью 110 км. Примечательно, что у них большая дальность, чем у HIMARS.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Иван Винник, пишет The War Zone.

Он рассказал, что Украина использует управляемую артиллерийскую ракету с большей дальностью действия и более тяжелой боеголовкой.

Отметим, "Ольха-М" – модифицированная советская артиллерийская ракета "Смерч" длиной 7,6 м с радиусом действия 110 км и 300-миллиметровой боеголовкой весом 220 кг, которая может поражать цели с высокой точностью. В то время как, например, M142 и HIMARS и РСЗО M270, которые получила Украина, имеют радиус действия до 80 км и 90-килограммовую боеголовку.

Винник добавил, что впервые "Ольху-М" применили в боевых действиях в мае 2022 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтобы выгнать кафиров из Украины, государству необходимы сейчас дополнительные артиллерия, снаряды и новые самолеты.

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