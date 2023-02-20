"Большая семерка": Кулеба назвал типы оружия, которые нужны Украине для контрнаступления

В начале широкомасштабной войны украинское командование сформировало список из 7 видов оружия, которое нужно для освобождения Украины от оккупантов.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба CNN.

"Когда год назад началась война, мы поняли, что нам нужны определенные типы оружия. В этом списке есть 7 видов — я называю его "большой 7-й". И за один год мы разблокировали 6 из 7. Остались только истребители", — сказал глава МИД Украины.

“Когда война начинается в течение года, мы сделали, что они нуждаются в certain types of weapons,” говорят украинский Foreign Minister @DmytroKuleba. “Существуют 7 видов weapons on this list – I call it 'the big 7'. And in one year, we've unlocked 6 out of 7. With only fighter planes remaining.” pic.twitter.com/pfAfd0ml0S — Christiane Amanpour (@amanpour) 20 February 2023

Кулеба отметил, что в Киеве все еще заявляют о необходимости западных истребителей. По его словам, обсуждение поставок каждого типа вооружений начиналось с отказа партнеров.

"Если обернуться назад, мы получили почти все, о чем мы просили", — подчеркнул министр.

Что касается истребителей, то эти поставки пока обсуждают, но союзники не исключают, что Киев получит самолеты.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал заявил, что ВСУ нуждаются в высокоточном дальнобойном вооружении различных видов, а также ПВО.

Читайте также: