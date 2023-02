"Большая семерка": Кулеба назвал типы оружия, которые нужны Украине для контрнаступления

“Когда война начинается в течение года, мы сделали, что они нуждаются в certain types of weapons,” говорят украинский Foreign Minister @DmytroKuleba. “Существуют 7 видов weapons on this list – I call it 'the big 7'. And in one year, we've unlocked 6 out of 7. With only fighter planes remaining.” pic.twitter.com/pfAfd0ml0S