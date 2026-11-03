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Дата публикации
Категория
Оружие
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«Больше денег на оружие для Украины»: США хотят надавить на страны НАТО

США планируют обратиться к союзникам по НАТО с призывом увеличить финансирование военной помощи Украине.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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США хотят надавить на страны НАТО

США хотят надавить на страны НАТО / © Unsplash

США хотят обратиться к партнерам НАТО с просьбой увеличить финансирование военной помощи Киеву. Это свидетельствует о том, что военная поддержка со стороны Вашингтона продолжается, несмотря на напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Bloomberg.

США надавят на НАТО, чтобы страны выделили больше денег на оружие для Украины

О намерениях США рассказали осведомленные источники, которые захотели остаться анонимными из-за частного характера обсуждений. По словам собеседников, запрос о дополнительном финансировании PURL — списке приоритетных потребностей Украины — может быть объявлен уже в ноябре.

США уже направили соответствующие сигналы некоторым союзникам о предстоящем призыве к выделению денег. Точная сумма, которую стремятся привлечь США, пока неизвестна. Источники сообщили о существующем дефиците финансирования в размере около 2 млрд долларов для уже утвержденных пакетов вооружения.

Пентагон продолжает отправки оружия до того, как партнеры выделят на него средства. Поэтому пробел в финансировании может возрасти. Пентагон и Государственный департамент США воздержались от оперативных комментариев.

Инициатива PURL является фундаментом усилий НАТО по укреплению оборонной способности Украины. Она позволяет союзникам оплачивать американское оружие, которое передается Киеву. В предыдущие партии входили ПВО и другое военное оборудование.

Давление США на НАТО указывает, что, несмотря на публичные обвинения, ссоры и непопулярные решения в отношении России, Штаты продолжают помогать Украине. Пентагон не позволяет острой публичной риторике между Вашингтоном и Киевом мешать ключевой роли американского ОПК в обеспечении Украины вооружением.

В то же время, публичная критика продолжается: Дональд Трамп и основатель SpaceX Илон Маск публично призвали Зеленского уйти в отставку. Со своей стороны, украинский президент обвинил США в умышленном снижении скорости спутниковой связи Starlink для украинских военных и задержке предыдущих партий ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot в рамках PURL. Кроме этого, Киев обвинил США в приостановке обмена разведывательными данными.

Диссонанс между помощью и заявлениями Трампа создает путаницу среди союзников США. Это порой усложняет убеждение партнеров выделять деньги на новые системы вооружения, особенно на фоне роста усталости европейцев от войны в Украине.

Источники рассказали, что в октябре США угрожали приостановить поставки по программе PURL в ответ на украинские удары по российским НПЗ. Впрочем, этого пока не произошло. Программа полноценно работает.

Отдельно от инициативы PURL, 30 октября Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине ракет в комплексы Patriot на сумму 2,1 млрд долларов США. Оплату этого контракта на себя берут Канада, Германия, Норвегия и Европейский Союз на условиях благотворительных взносов.

Заявление Рубио об Украине и НАТО

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел G20 в Атланте выразил сомнения в возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшие месяцы.

В частных разговорах с западными коллегами он предостерег, что захват Донбасса не остановит территориальные амбиции Кремля, а вступление Украины в НАТО нереалистично в краткосрочной перспективе и неприемлемо для Путина.

Саммит в Атланте показал глубокий раскол между участниками и завершился без принятия итогового совместного коммюнике из-за споров об Украине, Ближнем Востоке, торговле и морской безопасности. Присутствие Сергея Лаврова привело к отмене традиционной совместной фотосъемки из-за отказа ряда делегаций участвовать в ней. В ответ Лавров назвал позицию Европы «напыщенным бойкотом».

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