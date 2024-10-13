"Размером, как истребитель": аналитики объяснили сбивание таинственного дрона РФ в Украине

Недавно в районе Константиновки Донецкой области Силы обороны уничтожили новейший дрон россиян С-70 "Охотник". Однако речь идет не об обычной дрон, а тяжелый беспилотный аппарат величиной с истребитель.

Об этом пишет BBC.

Как отмечают разработчики, обнаружить подобный дрон затруднительно и ему почти нет аналогов в "мире".

" На кадрах с уничтожением объекта четко видны две белые линии — вторая, очевидно, происходит от российского самолета Су-57, который преследовал "беглеца", — убеждены расследователи.

В то время как ни Украина, ни официально не комментируют то, что произошло в небе над Константиновкой.

Аналитики предполагают, что россияне, скорее всего, потеряли контроль над своим беспилотником, возможно из-за глушения украинскими системами радиоэлектронной борьбы.

Эта война видела много беспилотников, но ничего подобного российскому С-70. Он весит более 20 тонн и, по некоторым данным, имеет дальность полета 6 000 км (3 700 миль). Выполненный в форме стрелы, он очень похож на американский X -47B, еще один малозаметный боевой беспилотник, созданный десять лет назад», – говорится в материале.

Что известно о дроне

Также отмечается, что дрон может нести бомбы для поражения наземных и воздушных целей, а также вести разведку. Его россияне разрабатывали с 2012 года для совместной работы в паре с истребителями Су-57.

В то время как первый полет "Охотника" состоялся еще в 2019 году, и до событий под Константиновкой не было никаких доказательств того, что его использовали в войне России против Украины.

Сбой в работе беспилотника-невидимки большой удар для российских военных. Считается, что всего россияне изготовили четыре прототипа С-70 "Охотник" — возможно, что сбитый в небе над Украиной был самым совершенным из них. И Украина еще может получить немало ценной информации по обломкам дрона.

"Мы можем узнать, есть ли у него собственные радары для поиска целей, или заранее запрограммированы боеприпасы с координатами, куда нужно попасть", – отмечает Храпчинский.

Инцидент показывает, что "россияне не стоят на месте", полагаясь на свои огромные человеческие ресурсы и обычные вооружения. Они работают над новыми и более умными способами ведения войны.

"И то, что не удалось сегодня, может стать успешным в следующий раз", – резюмирует издание.

Напомним, в ночь на 13 октября 2024 года кафиры атаковали украинские города.

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