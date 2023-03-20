Боррель призвал страны ЕС подписать соглашение о поставках Украине миллиона снарядов

Боррель отметил, что если сейчас не подписать соглашение, то в будущем могут возникнуть проблемы с поставками боеприпасов в Украину.

В Европейском союзе планируют одобрить договоренность о поставках Украине одного миллиона снарядов в течение года для защиты от российских агрессоров. Если это соглашение не будет подписано, это приведет к трудностям.

Такое мнениевысказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Он сообщил, что принял участие в открытии Европейского гуманитарного форума, где обсуждается вопрос поставки Украине боеприпасов.

"Гуманитарные потребности достигли исторического максимума, усиливающегося агрессией России в Украине. Нам нужно расширить базу доноров, обеспечить уважение к международному гуманитарному праву и укрепить тройную связь — гуманитарная помощь, развитие и развитие мира", — написал глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Кроме того, Боррель отметил, что если европейские страны сегодня не подпишут соответствующее соглашение, то будут проблемы с поставкой боеприпасов для Украины.

"Вместе мы, я надеюсь, завершим соглашение о предоставлении боеприпасов Украине", – добавил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько стран Европейского Союза хотят провести конкретизацию инициативы по закупке и передаче Украине снарядов для противостояния российской агрессии. До конца этого года планируется передать на нужды ВСУ один миллион снарядов.

Кроме того, мы ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявлял, что на сегодняшний день российская промышленность способна производить 5–7 тыс. снарядов в сутки. Впрочем, это гораздо меньше реальных потребностей кафиров.

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