Бракованные мины на фронте: сколько боеприпасов уже заменили

В армию попали 54 тыс. бракованных мин. Их отозвали и отправили на доработку к производителю.

В Украине изъяли бракованные мины калибра 120 мм, которые не срабатывали на фронте. Кроме того, 10% уже заменили новыми минами.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин сообщил на пресс-конференции 13 января, информирует "Бабель".

Сметанин рассказал, какие проблемы были у мин. Так, порох изменил свойства из-за некачественной упаковки, капсюли не срабатывали, соответственно, основной заряд не вылетал.

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А еще на мины ставились взрыватели, предназначенные для танковых снарядов. По словам министра, это происходило из-за того, что в то время Украина не производила нужных взрывателей и их не хватало. Если бы порох срабатывал и мины запускались с нужной скоростью, взрыватели тоже срабатывали бы.

По данным Сметанина, в армию попали 15 партий таких мин – это 54 тыс. боеприпасов. Их отозвали и отправили на доработку к производителю.

Министр проинформировал, что теперь основной заряд, в котором содержится прах, начали хранить в герметичной вакуумной упаковке, куда не попадает влага. Также на эти мины ставят капсюли европейского производства и правильные взрыватели.

"Мы сделали новые мины, новые заряды и тому подобное, отдали двум-четырем военным частям, они их проверили и сочли годными к использованию. Сейчас предприятие уже изготовило следующую партию 32 400. И они все также уже попали в наши войска", — рассказал Сметанин.

Из-за поставки бракованных мин на фронт продолжается расследование, было возбуждено два уголовных производства. Мины тестировала комиссия, состоявшая из представителей и Министерства обороны, и командования Сил логистики.

"Если вы хотите, чтобы сняли все руководство предприятия в один момент, я считаю, что, мягко говоря, это не пойдет на пользу их масштабированию. Надо разобраться и затем принимать решения", – сказал глава Минстратегпрома.

Он подчеркнул, что как министр не снимает с себя политической ответственности. Сметанин напомнил, что уже отчитывался о ситуации в Верховной Раде.

Министр выразил убеждение, что в любом производстве есть процент брака и этого не избежать.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно о некачественных минах калибра 120 мм, которые были поставлены бойцам ВСУ на фронт. Военные жаловались, что боеприпасы не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Минобороны начало расследование, ГБР открыло уголовное производство.

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