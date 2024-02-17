Британия и союзники хотят предоставить Украине беспилотники с искусственным интеллектом

Дроны могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев.

Великобритания совместно с США и другими странами работают над тем, чтобы предоставить Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли одновременно атаковать российские цели.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает издание, " беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для таргетинга на враждебные позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором".

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Эта технология может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных аппаратов.

"Беспилотчики могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но также предупреждают, что эти сроки могут быть нарушены", — добавило издание.

Между тем, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году удивит Россию дронами и системами радиоэлектронной борьбы собственного производства.

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