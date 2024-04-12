Британия планирует передать Украине новейшее лазерное оружие: как действует и сколько стоит выстрел (видео)

Британия может передать Украине лазерный комплекс DragonFire, предназначенный для сбивания вражеских ракет и беспилотников с очень высокой точностью.

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Об этом сообщает Telegraph.

Сообщается, что оружие украинские военные могут получить ранее британские коллеги, что будет выгодно обеим сторонам.

По словам Гранта Шаппса, министра обороны Великобритании, страна планирует взять на вооружение новинку в течение следующих трех лет.

В настоящее время Лондон рассматривает возможность поставки Украине образцов этого лазерного комплекса ПВО для ссылки на защиту от российских атак.

"Сейчас в Европе происходит реальный конфликт, для разрешения которого мы имеем уникальное современное оружие, которое может оказаться полезным. Скажем так, он не обязательно должен быть на 100% идеальным, чтобы украинцы, возможно, получили его", — заявил Шаппс.

Как пишет Defence Express система использует 55 кВт лазерный луч, фокусирующийся из 37 отдельных каналов мощностью 1,5 кВт каждый. Это позволяет прожигать не только пластик, но и металл, чем выводит из строя дроны, ракеты и потенциально артиллерийские боеприпасы.

Сейчас заявленные для СМИ характеристики DragonFire – фокусировка на расстоянии в 1 км с точностью 23 мм. Но реальные возможности эффективной дальности пока неизвестны.

Эксперты отмечают, что стоимость одного выстрела такой системы будет стоить всего несколько долларов, однако сам комплекс, особенно на рассвете овладения технологиями, будет стоить достаточно дорого.

Великобритания планирует передать Украине лазерное оружие

Напомним, ранее сообщалось, что США оказывают помощь Украине, речь идет об усилении ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия может захватить Времен Яр из-за нехватки ПВО в ВСУ.

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