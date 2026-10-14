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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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Британия срочно усилит Украину средствами против реактивных «Шахедов»: что передаст Лондон

Лондон готовит новые пакеты военной и финансовой помощи и усиливает санкционное давление на Россию.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Великобритании

Флаг Великобритании / © Associated Press

Великобритания ускорит передачу Украине легких многоцелевых ракет LMM, эффективно применяемых для перехвата реактивных беспилотников типа «Шахед».

Об этом сообщает офис премьер-министра Великобритании.

Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит принимает премьер-министр Великобритании Энди Бернэм. Одной из главных тем встречи станет усиление защиты Украины от реактивных Шахедов, которыми Россия атакует цели далеко за линией фронта, в частности в Киеве.

Такие беспилотники двигаются быстрее и летят выше обычных дронов с пропеллерными двигателями. Поэтому их сложнее выявлять и сбивать.

Легкие многоцелевые ракеты LMM уже продемонстрировали эффективность в борьбе с такими воздушными целями. Ранее Лондон обязался передать Украине более 5 тысяч этих ракет за четыре года на общую сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Теперь в рамках нового пакета зенитных ракет стоимостью 45 млн. фунтов поставки вооружения на 10 млн. фунтов ускорят. Это должно помочь Украине удовлетворить самые неотложные потребности в противовоздушной обороне зимой.

Премьер-министр Энди Бернем поручил министрам подготовить новые пакеты санкций, военной и финансовой помощи Украине. Ожидается, что соответствующие мероприятия Киев получит в ближайшие недели.

Кроме того, Великобритания полностью вводит запрет на предоставление морских услуг по экспорту российского сжиженного природного газа. Ограничения должны усложнить России доступ к британским судоходным и страховым компаниям.

«Мое послание украинскому народу не может быть понятнее: мы с вами столько, сколько потребуются, и мы будем действовать шире и быстрее, поддерживая вашу мужественную борьбу за мир в Европе», — заявил Бернем.

Лондон также призывает международных партнеров усилить санкции и давление на Путина, чтобы заставить Россию прислушаться к призывам США по энергетическому перемирию.

Министр финансов Великобритании Джон Гили во время встреч Международного валютного фонда в Бангкоке будет призывать союзников присоединиться к запрету на предоставление услуг по экспорту российского сжиженного газа.

«Я призываю партнеров поддержать запрет на российский СПГ, как это сделали мы в Великобритании, чтобы ограничить военную казну, к которой так отчаянно стремится Путин», — подчеркнул Гили.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддерживает введение энергетического перемирия между Украиной и Россией после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что в Великобритании подвергли критике договоренность президента США Дональда Трампа с Россией о закупке миллионов тонн дизельного горючего.

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