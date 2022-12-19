Британия в следующем году передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов

Британия призывает не только сохранить, но и усилить военную помощь Украине в следующем году

Великобритания в следующем году передаст украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Сообщается, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявит новый пакет военной помощи для Украины во время саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в Латвии 19 декабря.

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Также на встрече руководство Британии, Нидерландов, Северной Европы и стран Балтии будут обсуждать дальнейшие шаги по противодействию российской агрессии.

В Лондоне считают, что новый пакет военной помощи станет постоянным притоком необходимых на этой войне артиллерийских боеприпасов в течение 2023 года.

Премьер Риши Сунак призывает не только сохранить, но и усилить военную помощь Украине в следующем году.

"Великобритания и наши европейские союзники идут бок о бок в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", — говорится в заявлении британского премьера.

Отметим, что на встрече JEF соберутся лидеры Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Великобритании также выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания подтвердила, что отправила в Украину высокоточные ракеты Brimstone 2 в рамках военной помощи по противостоянию российским агрессорам.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для боевых вертолетов Sea King. Вскоре авиация ВСУ впервые пополнится западной техникой.

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