Британские Storm Shadow могут стать бесполезными для Украины из-за блокирования разведданных США

Это решение может серьезно сказаться на эффективности Storm Shadow, которые Украина активно применяла, в частности, для ударов по целям в Курской области РФ.

Украина может упустить возможность эффективного использования британских крылатых ракет Storm Shadow после решения Дональда Трампа заблокировать передачу разведданных США союзникам.

Об этом пишет Daily Mail.

После того, как администрация президента США приостановила военную помощь Киеву, Вашингтон также ограничил доступ Великобритании и других союзников к критически важной информации, которая использовалась для ударов по целям на территории России.

Как сообщает MailOnline, британским разведывательным службам и военным официально запрещено делиться разведданными США с Украиной. Это решение может серьезно сказаться на эффективности Storm Shadow, которые Украина активно применяла, в частности, для ударов по целям в Курской области РФ.

Storm Shadow – высокоточные ракеты большой дальности, разработанные Великобританией и Францией (под названием Scalp), способны уничтожать укрепленные бункеры, склады боеприпасов, командные центры и критически важную инфраструктуру. Их дальность составляет 250 км, а стоимость одной ракеты оценивается примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза объявлена после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.