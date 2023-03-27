Британское издание объяснило, почему намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси — нереалистичны

Заявления Путина о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси могут так и остаться пустыми заявлениями.

Российский диктатор Владимир Путин выдвигает нереалистичный план размещения ядерного оружия на территории Беларуси, учитывая тот факт, что строительство баз еще не началось.

Об этом пишет издание The Guardian.

Там отметили, что заявления Путина о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси могут так и остаться пустыми заявлениями.

Журналисты издания напомнили, что в феврале 2022 года Путин поручил привести ответственные за ядерное оружие "силы сдерживания" в повышенную боевую готовность, однако никаких изменений в поведении или перемещениях боеголовок не было замечено.

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В издании отметили, что Путин и Лукашенко готовились к такому шагу уже некоторое время. Лукашенко сменил конституцию и разрешил размещать на своей территории ядерное оружие еще год назад. Теперь Путин заявляет, что белорусские летчики с апреля научатся пилотировать самолеты с таким оружием, а до первого июля на территории Беларуси будут построены хранилища, в которых разместят тактическое ядерное оружие.

Эксперты относятся скептически к таким амбициозным планам Путина и отмечают, что Россия работает над созданием хранилища для ядерного оружия на территории Калининградской области уже 7 лет до сих пор неясно, прибыло ли туда оружие. Однако, если на территории Калининградской области можно зафиксировать подобные работы, в Беларуси они не были замечены.

Директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что осмотрел некоторые возможные базы и не видит ничего, что бы указывало на строительство ядерного хранилища.

"Но нельзя этого исключать. Можете не сомневаться, что многие сейчас изучают в Беларуси каждый метр", — сказал он.

Издание также напомнило, что Путин на прошлой неделе заявил, что "отреагирует" на передачу по Британии Украине снарядов с обедненным ураном, хотя он не имеет никакого отношения к ядерному оружию.

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На прошлой неделе Путин вместе с главой КНР Си Цзиньпином заявили, что "Все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздерживаться от его размещения за границей, а также вывести ядерное оружие, которое уже размещено за границей".

Издание пишет, что речь идет о договоренностях США с пятью союзниками о совместном использовании ядерного оружия: Германией, Нидерландами, Бельгией, Италией и Турцией. Согласно этому соглашению, США сохраняют гравитационные бомбы B61 (в общей сложности около 100 единиц) в этих странах, а их экипажи учатся управлять самолетами, несущими эти бомбы, на случай ядерной войны. Россия утверждает, что это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) за 1968 год.

"Эти договоренности технически не нарушают ДНЯО, поскольку существовали до подписания договора. Советский Союз принял их. Тем более что в то время Москва могла разместить свое ядерное оружие в Беларуси или любой другой советской республике. Но когда Беларусь, Украина и другие республики стали независимыми, она потеряла это право", — отмечает издание.

Напомним, ранее представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российский диктатор Владимир Путин от отчаяния прибегает к прямому ядерному шантажу, поскольку терпит поражение на поле боя в войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что реакция стран Запада и введение новых санкций никак не повлияют на решение России разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

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