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"Будут последствия": посол РФ обвинил США в эскалации из-за поставок Украине ракет

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Будут последствия": посол РФ обвинил США в эскалации из-за поставок Украине ракет

Фото: Getty Images

США планирует предоставить Украине дальнобойные ракеты

Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта США.

Об этом написал посол РФ в США Анатолий Антонов в telegram.

В частности, он обвинил Вашингтон в эскалации из-за поставок Украине ракет большей дальности с радиусом действия 150 км.

"Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизнь украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумия, как, например, предоставление республике истребителей", — написал Антонов.

Антонов добавил, что США побуждают Украину к обстрелам "русских земель". Речь идет об оккупированной захватчиками территории.

"Вашингтон де-факто настраивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакой разницы, когда мы говорим о вероятном "нападении" на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России — это наша родина, которую мы будем защищать всеми силами", – заверил Антонов.

Как стало известно, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время прибудет с визитом в Польшу.

По состоянию на субботу, 4 февраля, в Черном море на боевом дежурстве находятся девять кораблей армии Российской Федерации. Среди них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

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Дата публикации
Просмотры
114
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